جوتزه وشفانشتايجر يعودان لقائمة ألمانيا في تصفيات المونديال .. وغياب بودولوسكي

برلين(إفي): أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف قائمة مباراتي النمسا وجزر الفارو الشهر المقبل بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

ويعود إلى القائمة كل من ماريو جوتزه وباستيان شفاينشتايجر بعد غيابهما عن مباراة باراجواي الودية للاصابة.

ويعد لوكاس بودولسكي أبرز الغيابات في قائمة لوف بسبب الاصابة التي تعرض لها مع أرسنال الإنجليزي.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: رينيه ألدر ومانويل نوير.

الدفاع : جيروم بواتينج وفيليب لام وبينيدكت هوفديس وماتس هوميلس ومارسيل شميلزر وبير ميرتساكر.

وسط الملعب: لارس بندر وسيدني سام وسفين بندر وماركو رويس وجوليان دراكلر وماريو جوتزه وتوني كروس وتوماس مولر وباستيان شفاينشتايجر وسامي خضيرة ومسعود أوزيل وأندريه شورله.

الهجوم: ماريو جوميز وميروسلاف كلزه وماكس كروس.