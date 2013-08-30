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استقبال رسمي لراغب علامة في اقليم كردستان

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استقبال رسمي لراغب علامة في اقليم كردستان استقبال رسمي لراغب علامة في اقليم كردستان

قام النجم راغب علامة بزيارة إقليم كردستان العراق، حيث افتتح مشروع Gihan City الذي يُعتبر من أضخم المشاريع الإعماريّة في أربيل.
وخلال الزيارة، لاقى علامة ترحيباً وتكريماً على الصعيد الرسميّ والشعبيّ والديبلوماسيّ، إذ استقبله ـ إثر وصوله إلى المطار ـ نائب رئيس وزراء إقليم كردستان السيد عماد أحمد سيفور ووزير داخلية الإقليم السيد كريم شنكالي ووزير التربية في الإقليم الدكتور عصمت محمد خال، إضافة إلى محافظ أربيل السيد نوزاد هادي، ليتوّج رحلته ـ أخيراً ـ بزيارة رئيس إقليم كردستان السيّد مسعود البرزاني، حيث كان لقاءً وديّاً، ترك لدى النجم راغب علامة أثراً كبيراً، بعد ما سمعه من السيد البرزاني من مشاعر المحبة للبنان وشعبه.
ومن اللافت للنظر أنّ علامة كان محاطاً بموكب البروتوكول الرسميّ، وتنقّل تحديداً بسيّارة رئيس وزراء إقليم كردستان السيد نيجيرفان البرزاني، الذي كان غائباً عن أربيل خلال الزيارة.
علامة صرّح بعد مغادرته أربيل بمحبّته وامتنانه لإقليم كردستان، رئيساً وحكومة وشعباً، معتبراً أنّ الزيارة الأولى له إلى الإقليم كانت مثمرة، ولن تكون إلا البداية لزيارات يقوم بها تباعاً.

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