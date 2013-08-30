مآذن المنوفية تتوحد علي الدعاء لمصر

شهدت محافظة المنوفية قافلة من أئمة الأوقاف والأزهر الشريف توزعت علي مساجد المحافظة تكريما لذكري شهداء المنوفية الـ 21 فى حادث رفح ، حيث أدي اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية صلاة الجمعة بمسجد النجار بشبين الكوم ضمن برنامج القافلة بالمحافظة خلال الخطبة أكد الإمام علي أن حب الأوطان من الإيمان وأن مصر لها مكانة خاصة علي كل الأوطان حيث اختصها الله سبحانه وتعالي بمخاطبة نبيه موسي عليه السلام علي أرضها كما كما ذكرت فى القرآن الكريم عدة مرات وذكرها الله سبحانه وتعالي بالأمان كما ذكر مكة والبيت بالأمان .

وشدد الخطيب علي أن حب الأوطان فرض عين وأن الرسول (ص ) علي كل ما حدث له فى مكة من أذي لم يسع يوما لهدمها أو الانتقام منها أو التنكيل بأهلها برغم قدرته علي ذلك بل دعا لهم بالهداية ، مشيرا إلي أن من يهدم وطنه أو يخرب فيه فليس من الإسلام فى شئ .

واتفق جميع الخطباء في مساجد المنوفية علي أننا نمر بفتنة كبري وتعالت أصواتهم بالدعاء لمصر وأهلها بالأمن والأمان وأن يقيها الله شر الفتن مشيرين إلي أن شعب مصر الأصيل قادر علي تجاوز المحنة بمساعده جنوده البواسل الذين هم خير أجناد الأرض كما وصفهم الرسول الكريم ( ص ) كما وصف أهلها بأنهم فى رباط إلي يوم القيامة .

وعقب الصلاة أكد اللواء أسامة فرج أن شعب مصر متدين بفطرته ولكنه متدين بالوسطية ولا يعرف التشدد ولا دعوالت العنف والتكفير وأن مصير كل من يشذ عن ذلك الفناء والاندثار لأنه جسم غريب علي نسيج هذا الوطن الذي قهر جميع الغزاة وانتصر علي كل من أراد به سوءا .