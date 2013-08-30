اشتباكات بين الإخوان والأهالي بالخرطوش والمولوتوف في محيط مجلس مدينة الزقازيق

كتبت / سمر العشرى

وقعت اشتباكات عنيفة بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم من التيارات الإسلامية، وبين المعارضين لهم بمحيط مجلس مدينة الزقازيق، منذ قليل، وتبادل الطرفان إطلاق الخراطيش والتراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ما أسفر ذلك عن إتلاف وجهات بعض المحلات التجارية، كما رشق الإخوان بعض المواطنين في شرفات منازلهم بالحجارة، عقب مطالبة الأهالى لهم بالانصراف وإنهاء تظاهراتهم وإلقاء المياه عليهم، كما تم إشعال النيران بأحد أكشاك الجرائد. وفى نفس السياق، انطلقت مسيرة أخرى نظمها الإخوان من أمام مسجد الفتح ثم جابوا عددا من الشوارع.

شبكةعيونالإخبارية

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