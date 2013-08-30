حملة توقيعات لحزب «الكرامة» بالدقهلية لرفض المعونة الامريكية

كتبت / سمر العشرى

اعلن حزب الكرامة، عن تنظيمه لحملة جمع توقيعات من مدينة ومركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع التيار الشعبي بالدقهلية.

وقال احمد خربوش عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة بالدقهلية، انه تم تجميع اكثر من 500 توقيع في اول ايام الحملة، ووجد اعضاء الحملة اقبال كبير من الجماهير بمدينةالسنبلاوين.

واضاف خربوش، ان اعضاء حزب الكرامة والتيار الشعبي صمموا صفحة باسم حملة «امنع معونه» علي موقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجماهير، مؤكدا ان مقرات الكرامة مفتوحة لحملة امنع معونه واي عمل وطني حتي يتم النصر للثورة وبناء وطن العزة والكرامة.



شبكةعيونالإخبارية

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