أخبار عاجلة

صور| محافظ الدقهلية يحيل 39 موظفا بمستسفى ميت غمر للتحقيق -
وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا -
نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... الأغنية الشعبية في الوقت الحالي تطورت بطريقة غريبة -
قعدة رجالة - ذات مومنت ... لما تحب تخلع من علاقة "انتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير " -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

حملة توقيعات لحزب «الكرامة» بالدقهلية لرفض المعونة الامريكية

  • مصر
  • 10
Google+ Print
حملة توقيعات لحزب «الكرامة» بالدقهلية لرفض المعونة الامريكية حملة توقيعات لحزب «الكرامة» بالدقهلية لرفض المعونة الامريكية

كتبت / سمر العشرى 

اعلن حزب الكرامة، عن تنظيمه لحملة جمع توقيعات من مدينة ومركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع التيار الشعبي بالدقهلية.

وقال احمد خربوش عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة بالدقهلية، انه تم تجميع اكثر من 500 توقيع في اول ايام الحملة، ووجد اعضاء الحملة اقبال كبير من الجماهير بمدينةالسنبلاوين.

واضاف خربوش، ان اعضاء حزب الكرامة والتيار الشعبي صمموا صفحة باسم حملة «امنع معونه» علي موقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجماهير، مؤكدا ان مقرات الكرامة مفتوحة لحملة امنع معونه واي عمل وطني حتي يتم النصر للثورة وبناء وطن العزة والكرامة.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض»

فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض»

أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه»

أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه»

النائب محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة حول عقود إيجار الأوقاف

النائب محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة حول عقود إيجار الأوقاف

حقيقة استقالة وزير التعليم بعد 45 يومًا من توليه المنصب

حقيقة استقالة وزير التعليم بعد 45 يومًا من توليه المنصب