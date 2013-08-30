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علاج تجاعيد الوجه باستخدام حشرة "الحلزون" في اليابان

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علاج تجاعيد الوجه باستخدام حشرة "الحلزون" في اليابان علاج تجاعيد الوجه باستخدام حشرة "الحلزون" في اليابان

كتب : إنجي رأفت منذ 13 دقيقة

استخدم أحد صالونات التجميل في اليابان وسيلة جديدة لعلاج التجاعيد في الوجه، وهي عن طريق حشرة الحلزون الذي يفرز مادة معينة تمد الجسم بالفيتامينات والبروتين.

وبعد نجاح التجربة في اليابان، قامت أحد صالونات التجميل في لندن باستضافة الدكتورة سونيل شوبرا لتنفيذ التجربة.

وأكدت الدكتورة اليابانية شوبرا أنها تقوم بتدريب الحلزونات وتقف بجانب المريض حتى تتأكد أنهم لا يقتربون من الفم والعين والمنخار، حتى تحافظ على صحة المريض.

وقالت شوبرا إن الحلزون يغذي البشرة بالبروتينات التي تنتج عنها حماية للبشرة وتعالجها من التجاعيد، ووضحت أن الحلزون الذي يتم استخدامه مع مريض لا يتم استخدامه في جلسة علاج أخرى إلا بعد أربع أيام حتى لا ينقل أي أمراض جلدية.

ووضحت أن العلاج باستخدام الحلزون يعتبر علاجاً طبيعياً للبشرة، ولذلك تؤكد الدكتورة على المريض أن لا يستخدم أي مستحضرات تجميل كيميائية قبل الجلسة.

والجدير بالذكر أن أحد شركات مستحضرات التجميل الفرنسية، استخلصت المادة التي يفرزها الحلزون وصنعت منها كريم للبشرة حتى يحميها من التجاعيد ويمدها بالبروتينات الطبيعية.

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