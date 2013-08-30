أشهر وأغرب طرق تمليس الشَّعر

هل تشعرين بالملل، وينتابك الشُّعور بالرَّغبة في التَّجديد والتغيير؟! إذاً، لِمَ لا تقومين باستغلال هذه الفرصة في تحسين ملمس وانسيابيَّة شعرك؟

"سيِّدتي نت" يقدِّم في ما يلي طرق تمليس الشَّعر، فقومي باتباعها في أوقات فراغك، ثمّ حدِّثينا عن تجربتك مع هذه الطُّرق، وأكثرها فعاليَّة:

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1. حبة البركة واللوز

المكوِّنات:

• زيت حبة البركة.

• زيت القرنفل.

• زيت اللوز المر.

الطَّريقة:

قومي بصنع خليط متساوي النسب من هذه الزيوت الثلاثة، واستخدميه كحمّام زيت على شعرك، مرَّتين أسبوعيّاً، مع تغطية شعرك بمنشفة ساخنة.

2. العسل والفراولة

المكوِّنات:

• ملعقة من العسل.

• كوب من اللبن.

• فراولة مهروسة.

الطَّريقة:

يُعتبر العسل والفراولة من المكوِّنات الطبيعيَّة التي تعمل على فرد الشَّعر وإكسابه النعومة؛ لذلك قومي بإذابة ملعقة من العسل داخل كوب من اللبن، وأضيفي إليه بعض حبَّات الفراولة المهروسة، ثمّ ضعي المزيج على شعرك، وغطِّيه بمنشفة لمدَّة ساعة. اغسلي بعد ذلك شعرك ومشّطيه بمشط واسع.

3. أغرب الوصفات المصريَّة

المكوِّنات:

• 10ملاعق من الحناء.

• ملعقة من الكاكاو.

• ملعقة من النسكافيه.

• عصير ليمونة.

• علبة من المشروب الغازي "سفن آب".

الطَّريقة:

اخلطي المقادير سويّاً، وضعيها في مكان دافئ، لمدَّة 3 ساعات، ثمّ ضعي المزيج على شعرك، لمدَّة ساعتين.

4. البيض لشعر مملّس مفعم بالحياة

المكوِّنات:

• بياض أربع بيضات.

• القليل من العسل الأبيض النقي.

الطَّريقة:

اخفقي البيض مع العسل جيداً، ثمّ قسِّمي شعرك إلى أجزاء صغيرة، مع تدليك كلّ جزء منه بالمزيج جيداً.

اتركي المزيج على شعرك لمدَّة لا تقلّ عن نصف ساعة، ثمّ اغسلي شعرك بماء بارد، وتجنَّبي تجفيفه بالمجفّف الكهربائيّ، ثمّ اتركيه ليجفّ بشكل طبيعيّ.

* تُعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات سهولة وفاعليَّة.

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