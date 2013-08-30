ضبط مدير شركة يقتل زوجته بسكين مطبخ لخلافات زوجية بينهم

قام مدير بالشركة الدولية للتجارة والتوثيق يدعى س م م بطعن زوجته باحثة بمركز البحوث الزراعية، تدعا زينب عبد الرؤوف، بسكين مطبخ بسبب وجود خلافات زوجية بينهم.

حيث تبلغ لقسم سيدي جابر صباح اليوم من إدارة عمليات النجدة بوجود جريمة قتل وضبط الجاني 77 عمارات ضباط مصطفى كامل دائرة القسم.

قد قام المتهم بطعن زوجته عدة طعنات بسكين أودت بحياتها، وذلك حال تواجد طرف صديقتها داخل غرفة مطبخ الشقة، وقد أيدت صديقتها بانه عقب تعدي الجاني على زوجته ، قامت بالاستغاثة بافراد أمن العقار، الذين قاموا بالصعود إلى الشقة، وضبط المتهم والسلاح بحوزته.