تناول الفتيات للكحوليات في المراهقة يزيد خطر إصابتهن بسرطان الثدي

كتب : أ ش أ الجمعة 30-08-2013 10:19

قال باحثون أمريكيون، إن الفتيات اللاتي يتناولن، ولو كمية ضئيلة للغاية من المشروبات الكحولية، خلال فترة المراهقة وأوائل العشرينات قد تزيد لديهن فرص الإصابة بسرطان الثدي، في وقت لاحق بمقدار الثلث.

ووجد الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن، أن استهلاك الفتيات لكميات صغيرة من الكحوليات في مقتبل حياتهن، يترك تأثيرات ضارة على أنسجة الثدي، موضحين أن الفتاة التي تتناول كأس واحد فقط من المشروبات الكحولية يوميا، خلال فترة المراهقة، وحتى إنجاب الطفل الأول، يزيد خطر إصابتها بالمرض بمقدار الثلث.