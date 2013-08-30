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من الأجمل بين نجمات الإعلانات التركيات؟

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من الأجمل بين نجمات الإعلانات التركيات؟ من الأجمل بين نجمات الإعلانات التركيات؟

إلى جانب النجاح الذي يحققنه في مسلسلاتهن وأدوارهن السينمائية، استطاعت الممثلات التركيات أن يغزون مجال الإعلانات بفضل جمالهن وإطلالاتهن الفاتنة. فاختيرت بعضهن وجوهاً إعلانية لمستحضرات عناية بالشعر، كمريم أوزيرلي Meryem Uzerli (السلطانة هيام)، وساديت أكسوي Saadet Aksoy (صادقة)، وتوبا بيوكستون tuba buyukustun (لميس). وذهبت أخريات الى عالم الموضة لتقدم إعلانات لفساتين أعراس وملابس جاهزة كبيلين كارهان Pelin karahan (السلطانة مريم)، فيما كانت مستحضرات التجميل ومزيل للعرق خيار نجمات مثل بيرين سات Beren Saat (سمر)، وميرفي بولجور Merve Bolugur (زينب) وجانسو ديري Cansu Dere (فيروزة)...
إليك صوراً لنجمات تركيات لمعن في مجال الإعلانات، فمن برأيك كانت الأجمل؟

 

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