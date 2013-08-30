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سقوط نظام الحاسب الآلى بصالة السفر مطار يؤخر ثلاث رحلات

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سقوط نظام الحاسب الآلى بصالة السفر مطار يؤخر ثلاث رحلات سقوط نظام الحاسب الآلى بصالة السفر مطار يؤخر ثلاث رحلات

اضطرت ثلاث شركات طيران عاملة بمطار القاهرة اليوم الجمعة، للعمل يدويا لإنهاء إجراءات رحلاتها المتجهة إلى وليبيا والإمارات، بسبب سقوط نظام الحاسب الآلى داخل صالة السفر، مما تسبب فى تأخر إقلاعها.

وصرحت مصادر مسئولة بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلات المصرية العالمية إلى مدينة ينبع بالسعودية والليبية المتجهة إلى طرابلس وطائرة شركة طيران رأس الخيمة المتجهة إلى رأس الخيمة، أصيب نظام الحاسب الآلى الخاص بحجز التذاكر ووزن حقائب الركاب بعطل فنى لمدة ثلاثين دقيقة، واضطرت الشركات للعمل اليدوى لسرعة إنهاء إجراءات الركاب المسافرين، مما تسبب فى تأخر إقلاع الرحلات الثلاث، حيث تمكن الفنيون من إعادة النظام مرة أخرى قبل البدء فى إنهاء إجراءات طائرات أخرى.

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مصر 365

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