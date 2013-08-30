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نجم الكرة الإنجليزية المعتزل دافيد بكهام ينتقل إلى السينما

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نجم الكرة الإنجليزية المعتزل دافيد بكهام ينتقل إلى السينما نجم الكرة الإنجليزية المعتزل دافيد بكهام ينتقل إلى السينما

كتب : أ ش أ منذ 36 دقيقة

يستعد نجم الكرة البريطانى المعتزل دافيد بكهام، البالغ من العمر 38 عاما، تحقيق حلمه بالخوض فى مجال التمثيل وهو الحلم الذى ظل يراوده منذ فترة طويلة، حيث يرى أن لديه إمكانيات أخرى تساعده على ذلك بعيدا عن الرياضة.

وكان النجم السينمائى توم كروز صديق دافيد المقرب قد وعده بمساعدته فى تحقيق حلمه فى فيلم أكشن.

وأخيرا عرض عليه المنتج مولن فرس أن يلعب دورا فى فيلمه القادم بعنوان "خدمة سرية" من إخراج ماتيو فوجهن مخرج فيلم "البطل اكس"، ولم يكشف بعد عن باقى التفاصيل الخاصة بالتصوير والعرض.

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