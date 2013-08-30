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«الجيزة»: برنامج لاستغلال المساحات أسفل المحاور والدائري لتوفير فرص عمل للشباب

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«الجيزة»: برنامج لاستغلال المساحات أسفل المحاور والدائري لتوفير فرص عمل للشباب «الجيزة»: برنامج لاستغلال المساحات أسفل المحاور والدائري لتوفير فرص عمل للشباب
قررت محافظة الجيزة البدء في تنفيذ مشروع عاجل للاستفادة منه بالعديد من المساحات «الفارغة» أسفل المحاور والطريق الدائري في أنشطة ذات نفع عام، وذلك وفق معايير وشروط محددة وبنظام حق الانتفاع للشباب. وقال الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، في تصريح له، الجمعة، إنه سيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري بوصفهما أصحاب الولاية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار برنامج مكثف لتوفير فرص عمل ومشروعات للشباب إلى جانب الاستفادة القصوى من هذه المواقع في أنشطة بدلًا من كونها بؤرا يستغلها بعض المواطنين للمخلفات والقمامة وتشويه المظهر العام للمحافظة. وأكد محافظ الجيزة أنه خلال أيام سيتم وضع آلية لطرح هذه المساحات بعد تحديدها على وجه الدقة وتحديد الأنشطة التي سيتم الالتزام بها ومراعاة ألا تكون مزعجة للمواطنين أو مخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال المشاتل والملاعب الرياضية وجراجات السيارات ومحال بيع الزهور أو الفاكهة أو الفواخير أو استغلالها في أعمال التخزين. وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة نائبه اللواء محمود عشماوي، لحصر الأماكن ومساحتها والأنشطة التي يمكن أن تمارس فيها بمناطق أسفل محوري صفط اللبن والمريوطية والمسافة من اللبيني حتى المنصورية وعلى أجناب الأنفاق في المسافة من اللبيني حتى كفر غطاطي على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أسبوع. وأضاف اللواء محمود عشماوي أن هذه المساحات سيتم طرحها لشباب كل منطقة حتى يستفيد كل شاب من المساحات الموجودة بالقرب من مقر إقامته، وسيتم تحرير عقد انتفاع لكل شاب لمدة يتم تجديدها في حالة الالتزام بالشروط والأنشطة المحددة.

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