لجنة فنية لمعاينة حريق السفينة الهولندية بالأدبية

صرحت كوثر حفنى رئيس غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، اليوم الجمعة، بأن أجهزة الوزارة قامت بإيفاد لجنة فنية عاجلة لمعاينة حادث الحريق بالسفينة "ميرسك" بميناء الأدبية بالبحر الأحمر.

وقالت إنه فور إبلاغ الفرع الإقليمى لجهاز البيئة بالبحر الحمر تم إيفاد لجنة المعاينة والتى أكدت عدم وجود أى تسرب بترولى للبيئة البحرية حتى الآن، وجارى المعاينة ومتابعة الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأوضحت حفنى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تلقت اتصالا من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، يفيد نشوب حريق بحاويات السفينة "ميرسك"، حيث أفاد مسئول هيئة السلامة البحرية بالأدبية أن السفينة دخلت على مسافة 6 أميال بحرى فى نطاق رأس غارب، وتم التعامل الفورى مع الحريق من خلال القوات البحرية وهيئة موانئ البحر الأحمر.