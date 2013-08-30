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قوافل الأزهر والأوقاف فى المنوفية وحلوان لنبذ العنف ضد الدولة

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قوافل الأزهر والأوقاف فى المنوفية وحلوان لنبذ العنف ضد الدولة قوافل الأزهر والأوقاف فى المنوفية وحلوان لنبذ العنف ضد الدولة

تحركت، منذ قليل، قافلة دعوية مكونة من علماء الأزهر والأوقاف، برعاية شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، إلى حلوان، لمحاربة التطرف بكل أشكاله، وخاصة تجاه مؤسسات الدولة وممتلكات الأفراد بقيادة الشيخ محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، ومكونة من عدد كبير من الدعاة وأساتذة جامعة الأزهر، لتوضيح منهج الإسلام الصحيح فى مواجهة الأزمات، والتعبير عن الرأى، دون تخريب، وتشمل ممثلين نقابين وعن حركات الدعاة.

فى الوقت ذاته وصلت قافلة دعوية مشكلة من الأزهر والأوقاف، برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إلى محافظة المنوفية، مسقط رأس شهداء الواجب، للحديث عن حرمة الدم عند الله، وأداء واجب العزاء فى ذويهم.

كما أصدرت وزارة الأوقاف قرارا بوقف إمام مسجد المراغى، ومنعه من الخطب والدروس، بعد تعدد الشكاوى ضده تتهمه بالتحريض على العنف بمحيط مسجده بحلوان، من خلال المنبر ومكانته الدينية، حيث يخطب أحد علماء القافلة بديلا عنه لحين انتهاء التحقيقات معه، بقرار أصدره الشيخ محمد عبد الظاهر، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، بعد مراجعة وزير الأوقاف.

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مصر 365