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Angelina Jolie تقضي ليلة رومانسيّة مع Brad Pitt في جناح Jennifer Aniston

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Angelina Jolie تقضي ليلة رومانسيّة مع Brad Pitt في جناح Jennifer Aniston Angelina Jolie تقضي ليلة رومانسيّة مع Brad Pitt في جناح Jennifer Aniston

سرقت منها زوجها أولاً، وها هي تسرق منها فندقها المفضّل، حتّى أنّها حجزت الجناح المفضّل لديها.

فقد أفادت وسائل الإعلام البريطانية أنّ Angelina Jolie وBrad Pitt بقيا في الفندق المفضّل لدى Jennifer Aniston، وحجزا الجناح المفضّل لديها، والذي تبلغ سعر الليلة فيه ألفين وخمسمائة دولار أمريكيّ؛ وذلك لقضاء عطلة رومانسيّة بعيداً عن الأطفال.

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وقال مصدر لجريدة Dailymail البريطانيّة، إنّ الحبيبين يفضلان فندق Four Seasons في منطقة "بيل اير"، في العادة. لكنّ Angelina Jolie اهتمّت، هذه المرّة، بالتفاصيل، واختارت الفندق المفضّل لدى Jennifer Aniston وهوthe Sunset Tower.

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