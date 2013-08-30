سهيل "على مرّ الزمان" بطل مطلق للمرّة الأولى

عمان- سميرة حسنين

يبدو أنّ نجاح الممثل التركي متي هوروز أوغلو، الشهير بسهيل في مسلسل "على مرّ الزمان"، جعل قناة D التركية الواسعة الانتشار في تركيا، تعطيه بثقة دور البطولة المطلقة لأول مرة في مسيرته المهنية، في مسلسل جديد ستشاركه بطولته الممثلة آسلي إينفر، التي كان آخر ظهور درامي لها مع مراد يلدريم في مسلسل "الصامتون".

ورشحت لإخراج المسلسل المخرجة زينب جوناي نفس مخرجة مسلسل "على مر الزمان"، ولكتابته السيناريست أليف عثمان وسيشاركهم عدد من المشاهير بطولته، ولم يشأ المؤلف كشف قصة العمل إلا في وقت مناسب قد يسبق العرض بفترة بسيطة جداً.