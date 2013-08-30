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فرنسا: اقتراع برلمان بريطانيا لن يؤثر على رغبتنا التدخل فى سوريا

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فرنسا: اقتراع برلمان بريطانيا لن يؤثر على رغبتنا التدخل فى سوريا فرنسا: اقتراع برلمان بريطانيا لن يؤثر على رغبتنا التدخل فى سوريا

قال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، إن أى تصويت من جانب البرلمان البريطانى برفض القيام بعمل عسكرى فى سوريا لن يؤثر على رغبة فرنسا فى معاقبة حكومة الرئيس بشار الأسد على هجوم بالأسلحة الكيماوية.

وأضاف هولاند فى مقابلة مع صحيفة لوموند أنه يؤيد القيام بتحرك عقابى "حازم" بسبب الهجوم الذى قال أنه ألحق ضررا "لا يمكن علاجه" بالشعب السورى. ومضى يقول إنه سيعمل عن كثب مع حلفاء فرنسا.

وحين سئل إن كانت فرنسا ستتحرك دون بريطانيا أجاب هولاند "نعم.. كل دولة حرة فى المشاركة أو عدم المشاركة فى عملية ما. وهذا ينطبق على بريطانيا مثلما ينطبق على فرنسا".

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