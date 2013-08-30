مستوطن يحاول طعن عدد من المصلين قرب باب للأقصى

حاول مستوطن إسرائيلى فجر اليوم "الجمعة" طعن عدد من المصلين عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس، خلال انتظارهم فتحه للصلاة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فيما حاول مراسل الأناضول الاتصال بعدد من حراس الأقصى الذين أعربوا عن عدم علمهم بذلك الحادث.

وبحسب "وفا" فقد انتبه أحد المصلين عندما رأى مستوطنا يحمل سكينا كبيرة ويهم بمهاجمة المصلين، فصرخ المصلى محذرا الجميع، ولم يصب أحد بأذى، قبل أن تحضر الشرطة الإسرائيلية وتعتقل المستوطن.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات الإسرائيلية بشأن الحادث.