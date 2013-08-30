7 آلاف لاجئ سورى إلى لبنان اليوم.. وبيروت تتحسب للأسوأ

وسط معلومات عن دخول أكثر من 7 آلاف نازح سورى إلى لبنان، اليوم، قال وزير الشئون الاجتماعية اللبنانى إنه "يجب توقع السيناريو الأسوأ فى سوريا، مشيرا إلى أن الوعود الدولية حول النازحين السوريين لم تكن أكثر من مواعظ".

وأضاف أن "الحكومة اللبنانية وضعت السيناريو الأسوأ، وهناك عمل لتجهيز أرض على الحدود لاستقبال النزوح السورى الكبير، وليس صحيحا المعلومات التى تحدثت عن توقف فى إنشاء هذه المنطقة بين الحدود اللبنانية والسورية".

ونبه إلى أن "غياب الموقف السياسى فى الحكومة اللبنانية نتيجة الخلافات السياسية أضعف موقف الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن البنك الدولى عهد إلى الدولة اللبنانية إنشاء صندوق ائتمانى، وعندها ستكون الأمور أسهل بالنسبة إلى النازحين وإلى المؤسسات الصحية ودعم المؤسسات اللبنانية".