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"التعليم" بالقليوبية: لا استثناءات للقبول بالمدارس الابتدائية في المحافظة

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"التعليم" بالقليوبية: لا استثناءات للقبول بالمدارس الابتدائية في المحافظة "التعليم" بالقليوبية: لا استثناءات للقبول بالمدارس الابتدائية في المحافظة

كتب : حسن صالح منذ 32 دقيقة

تقرر استيعاب 26 ألف و500 تلميذ، من صغار السن، للقبول بالصف الأول الابتدائي، بمدارس القليوبية هذا العام، وذلك بعد قرار المحافظ، المهندس محمد عبد الظاهر، خفض سن القبول لـ 5 سنوات و8 أشهر، بجميع الإدارات التعليمية، باستثناء إدارة الخصوص، التي اكتملت فيها الكثافة عند حد 6 سنوات.

أعلنت ذلك الدكتورة بثينة كشك، وكيل أول وزارة التعليم بالقليوبية، وأكدت أنه لا استثناء لأحد بالنزول عن هذا السن، حتى لوكان ليوم واحد، مشيرة أنه تقرر افتتاح مدرستين تجريبيتين بإدارة بنها التعليمية، وذلك لتلبية المطالب المتزايدة من أولياء الأمور، حيث تم رفع كثافة فصول التجريبيات بالمحافظة إلى 44 تلميذا، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المتقدمين، وفق قواعد وضوابط وشروط تم وضعها، وتطبق على الجميع.

وأشارت كشك إلى أنه تم النزول بدرجات القبول بالثانوي العام لـ 210 درجات، وسيتم خلال الأيام المقبلة فتح فصول خدمات للثانوي العام بمصروفات، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب، والنزول بدرجات القبول بهذه الفصول قرابة الـ 10 درجات، وفقا للقرار الوزاري المحدد لذلك، كما تقرر النزول في المدارس الصناعية بدرجات القبول بها، في نظام الخمس سنوات لـ 180 درجة، بدلا من 200.

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