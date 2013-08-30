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ترقب حذر وانتشار للأمن بشوارع الغربية منذ صباح اليوم

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ترقب حذر وانتشار للأمن بشوارع الغربية منذ صباح اليوم ترقب حذر وانتشار للأمن بشوارع الغربية منذ صباح اليوم

تشهد محافظة الغربية ترقبا حذرا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وانتشار لقوات الأمن فى الشوارع، وأمام المؤسسات الحيوية فى مدينتى طنطا والمحلة، وخصوصا أمام سجن طنطا العمومى، وأقسام الشرطة، وديوان عام المحافظة، ومديرية أمن الغربية.

وأكدت الأجهزة الأمنية بالغربية، أنه تم رفع حالة الاستعداد الأمنى فى جميع المراكز والأقسام، تحسبا لوقوع أعمال شغب خلال مظاهرات اليوم.

وتم الدفع بتعزيزات أمنية فى كافة القطاعات، ومؤسسات الدولة، وأقسام الشرطة، وغلق شارع النادى الكائن به مبنى مديرية أمن الغربية بمدرعة من مدخله الرئيسى فى شارع البحر، بجوار ديوان عام محافظة الغربية، وغلق شارع البورصة من أمام قسم أول طنطا، ومدرعة أمام قسم ثان طنطا.

كما أغلقت قوات الأمن شارع على مبارك من أمام كنيسة مارى جرجس أمام السيارات، بمدرعة من مدخل الكنيسة ناصية ابن الفارض، وأخرى فى شارع على مبارك، وتم وضع مدرعتين أمام سجن طنطا العمومى، ومدرعة أمام كنيسة شارع حسن رضوان، ومدرعتين أمام كنيسة الحكمة.

كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت عن تنظيم مظاهرات حاشدة ظهر اليوم تحت شعار "الشعب يسترد ثورته" فى مدينة طنطا، وهو ما دفع الأمن للاستعداد منعا للاشتباكات، وحماية للمؤسسات، والمنشآت العامة، بعد الأحداث الدامية التى تشهدها المحافظة كل يوم جمعة.

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