الأمن يتحفظ على سلع تموينية قبل استغلالها للحشد فى مسيرات سوهاج

بدأت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن سوهاج فى نقل المضبوطات من السلع التموينية والتى تم ضبطها فجر اليوم، وقبل ساعات من مسيرات جماعة الإخوان بإحدى الشقق السكنية دائرة قسم ثان سوهاج.

جاء ذلك عقب ضبط مدرس ومحاسب ينتميان لجماعة الإخوان أثناء ترددهم على الشقة المذكورة، واستخدامها لتعبئة وتوزيع السلع التموينية تمهيدا لترويجها على المواطنين للخروج والمشاركة فى مظاهرات اليوم، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين بديوان القسم تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة مساء اليوم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من وحدة مباحث قسم ثان سوهاج يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها تردد عدد من السيارات على إحدى الشقق بدائرة القسم تقوم بتحميل كميات كبيرة من السلع التموينية.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات والحصول على الإذن اللازم من نيابة سوهاج الكلية برئاسة المستشار عمرو فرج مدير النيابة، تم توجيه حملة مكبرة من ضباط قسم ثان سوهاج بإشراف العميد حسين حامد، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميدين محمود حسن وحسام عبد اللطيف مفتيشى مباحث المنطقة المركزية، حيث تمكن الرائدان باسم إيهاب خلف الله وأحمد المراغى من ضبط ياسر أحمد على عارف مدرس مواليد 72 ويقيم جزيرة شندويل وعلى السيد على محمد مواليد 82 محاسب ويقيم المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج داخل شقة دور أرضى كائنة بشارع المدينة المنورة، دائرة القسم أثناء قيامهما بتحضير وتعبئة وجبات من السلع التموينية عبارة عن سكر وأرز وزيت، تمهيدا لتوزيعها على المحتاجين والفقراء وضعاف النفوس من أجل توجيه هويتهم للمشاركة فى المسيرات واستخدامهم فى أغراض سياسية.

كما عثر بالشقة على أكياس تحمل شعارات جماعة الإخوان وبعض الأوراق خاصة بالاستفتاء على الدستور السابق، وعدد القمصان التى تحمل عددا من الشعارات وعددا من الكتيبات والتى أشارت التحريات إلى أن هذه الشقة كانت تستخدم لنفس الغرض أثناء الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسة لتوجيه المواطنين.

جارى تحرير محضر بالواقعة وحصر الكميات وتتبع خط سير السيارات، تمهيدا للقبض عليهم، وجارى العرض على النيابة الكلية برئاسة عمرو فرج مدير النيابة.