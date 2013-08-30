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الأمن العام يضبط 323 قطعة سلاح و6 تشكيلات عصابية و12 سجينا هاربا و23 سيارة مسروقة

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الأمن العام يضبط 323 قطعة سلاح و6 تشكيلات عصابية و12 سجينا هاربا و23 سيارة مسروقة الأمن العام يضبط 323 قطعة سلاح و6 تشكيلات عصابية و12 سجينا هاربا و23 سيارة مسروقة

وزارة الداخلية

واصل قطاع مصلحة الأمن برئاسة اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية حملاته التفتيشية الموسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 4 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، و4 بنادق غير مششخنة، و12 طبنجة، و42 فرد محلى الصنع، و552 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و235 قطعة سلاح أبيض، و12 سجينا هاربا من السجون العمومية والمركزية خلال أحداث ثورة 25 يناير، و133 متهما في قضايا مخدرات بحوزتهم 5ر50 كجم من مخدر البانجو، و3 كجم من مخدر الحشيش، و374 جم من مخدر الهيروين، و7 أمبولات من مخدر الأفيون و28 ألفا و932 قرصا مخدرا.
> كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 15 متهما ارتكبوا 20 حادث سرقة متنوع، و26 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 3 فرود محلية الصنع، و22 قطعة سلاح أبيض، بالإضافة إلى ضبط 26 دراجة بخارية مخالفة، و23 سيارة مبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى الاستمرار في شن المزيد من الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.

ا.ش.ا

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