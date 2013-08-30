10 ملايين دولار من الأمم المتحدة لدارفور وكردفان

منح الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة مبلغ 10 ملايين دولار للسودان، لتلبية الاحتياجات الطارئة بمناطق دارفور وكردفان، الأمر الذى يجعل السودان واحدا من أكبر المستفيدين من تمويل الصندوق لهذا العام.

ونقلت صحيفة" الصحافة" الصادرة بالخرطوم اليوم الجمعة عن منسقية الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة،- فى بيان لها- إن توفير هذا التمويل من الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ جاء فى وقت حاسم لضمان أن تكون للأمم المتحدة والشركاء القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضه للمخاطر.

وأشار البيان إلى أن حوالى 8 ملايين دولار من هذا المبلغ، ستخصص لدعم الخدمات الخاصة بإنقاذ حياة المواطنين بولايات دارفور، ومواجهة متطلبات أكثر من 300 ألف شخص، نزحوا حديثا فى عام 2013، متجاوزين بذلك عدد النازحين فى دارفور خلال العامين السابقين.