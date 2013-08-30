أسر ضحايا مجزرة المنوفية تطالب بالقبض على الجانى والقصاص منه

طالب اهالى ضحايا مجزة المنوفية التى راح ضحبتها 5 افراد من قرية واحدة وزارة الداخلية بسرعة القبض على الجانة من اجل اعادة الامن والامان الى القرية مرة اخرى ، والا سيتطور الامر الى ” الثأر ” وان ياخذ كل واحد حقة بيدة .

وتعجب الإهالي من تقاعص الداخلية 3 مرات حيث سبق وان قام الجانى بإختطاف زوجتة مرتين قبل ذلك ، ولم يتم القبض على الجانى الأمر الذي يدعو الى الريبة ، وفى المرة الثالة التى قام فيها الجانى بقتل خمسة من الابرياء دون ان يكون لديهم اى ذنب .

> وقال احد شهود العيان بقرية الجانى ان الجانى قام ببيع بيتة ، وتسفير اسرتة كاملة الى خارج مصر منذ اكثر من ثلاثة ايام ، وبعد ان اطمان على اسرتة وعلى وصولهم ، قام بعملية القتل، فيما سادت حالة من الغضب الشديد على اهالى القرية ، منذرا بان يكون هناك ردة فعل على هذا الحادث ، حيث قال احد المتواجدين بالقرية –رفض ذكر اسمة – ان الامر لن يمر هباء وسيكون هناك رد من اهالى القرية .

الجدير بالذكر أن ، عامل يدعى أيمن غيم قام باطلاق الينران على زوجته والدها ووالدتها و2 اخريين مما ادى الى مصرعهم فى الحال حال ذهابه لمنزل والد زوجته للتصالح معها بسبب وجود خلافات بينهما ، وتم التصريح بدفن الجثث بعد نقلهم الى مستشفى بركة السبع بعد ان فارقوا الحياة .