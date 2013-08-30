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أسر ضحايا مجزرة المنوفية تطالب بالقبض على الجانى والقصاص منه

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أسر ضحايا مجزرة المنوفية تطالب بالقبض على الجانى والقصاص منه أسر ضحايا مجزرة المنوفية تطالب بالقبض على الجانى والقصاص منه

ضحايا مجزرة المنوفية

طالب اهالى ضحايا مجزة المنوفية التى راح ضحبتها 5 افراد من قرية واحدة وزارة الداخلية بسرعة القبض على الجانة من اجل اعادة الامن والامان الى القرية مرة اخرى ، والا سيتطور الامر الى ” الثأر ” وان ياخذ كل واحد حقة بيدة .

وتعجب الإهالي من تقاعص الداخلية 3 مرات حيث سبق وان قام الجانى بإختطاف زوجتة مرتين قبل ذلك ، ولم يتم القبض على الجانى الأمر الذي يدعو الى الريبة ، وفى المرة الثالة التى قام فيها الجانى بقتل خمسة من الابرياء دون ان يكون لديهم اى ذنب .
> وقال احد شهود العيان بقرية الجانى ان الجانى قام ببيع بيتة ، وتسفير اسرتة كاملة الى خارج منذ اكثر من ثلاثة ايام ، وبعد ان اطمان على اسرتة وعلى وصولهم ، قام بعملية القتل، فيما سادت حالة من الغضب الشديد على اهالى القرية ، منذرا بان يكون هناك ردة فعل على هذا الحادث ، حيث قال احد المتواجدين بالقرية –رفض ذكر اسمة – ان الامر لن يمر هباء وسيكون هناك رد من اهالى القرية .

الجدير بالذكر أن ، عامل يدعى أيمن غيم قام باطلاق الينران على زوجته والدها ووالدتها و2 اخريين مما ادى الى مصرعهم فى الحال حال ذهابه لمنزل والد زوجته للتصالح معها بسبب وجود خلافات بينهما ، وتم التصريح بدفن الجثث بعد نقلهم الى مستشفى بركة السبع بعد ان فارقوا الحياة .

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