"حملة أنا صيدلى فاهم شغلى" الجرعة المحددة من الدواء تحميك من التسمم

تعتبر العادات والثقافات التى تناولها من المقربين منا على أساس النصيحة، ويعتقد البعض فى صحتها فى أحيان كثيرة تكون مغلوطة، وقد تسبب الموت فى كثير من الحالات.

وأكد الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى، منسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى"، أن هناك كثيرا من المفاهيم الخاطئة والمنتشرة بيننا حاليا، وفى الغالب هى الثقافة المبنية على السمع ومن ضمن تلك العادات هى أنه عند تناول الدواء بجرعات كبيرة فإنك تشفى بسرعة.

وهناك الكثير من الأشخاص يلجأون إلى تلك الحيلة اعتقادا منهم أن إعطاء الطفل جرعات أكبر من الذى كتبها الطبيب أو الصيدلى، اعتقادا منه أنها تؤدى إلى شفائه، ولكنها تسبب له ما يسمى "بالتسمم العلاجى".

أما إذا كانت الأدوية لشخص بالغ فإذا كان الدواء له علاقة بالمسكنات فإنها قد تؤدى إلى مشاكل بالكبد، أما إذا كان الأدوية لها علاقة بالجهاز التنفسى (لتوسيع الشعب الهوائية أو علاج التهابات القصبات المزمنة) فإن زيادة الجرعة من تلك الأدوية قد تؤدى إلى الذبحة الصدرية أو الأزمات القلبية.

ووجه الجويلى رسالة "إننا نعلم أن فترة المرض تكون صعبة وقاسية على المريض ومن حوله، وكلما زادت فترة المرض زادت الأعباء، ولكن عليك أن تثق بالله ثم الطبيب والصيدلى، وأن تلتزم بالجرعات المحددة للدواء لأن أى زيادة فى جرعات الدواء قد تؤدى إلى حدوث مضاعفات تصل فى بعض الأحيان إلى الوفاة.