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وفاة المدعى العسكرى العام الليبى ببنغازى متأثرا بجراحه بعد تفخيخ سيارته

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وفاة المدعى العسكرى العام الليبى ببنغازى متأثرا بجراحه بعد تفخيخ سيارته وفاة المدعى العسكرى العام الليبى ببنغازى متأثرا بجراحه بعد تفخيخ سيارته

ذكرت صحيفة "أجواء لبلاد" اليوم الجمعة أن الناطق الرسمى باسم الغرفة الأمنية المشتركة بنغازى عبد الله الزايدى أكد وفاة المدعى العسكرى العام ببنغازى "يوسف الأصيفر"، بعد تفجير سيارته أمام مسجد فى منطقة "الليثى".

وأضافت الصحيفة نقلا عن الزايدى، أن الأصيفر أصيب صحبة أخيه أثناء خروجهم من المسجد، مؤكدا أنه تم تفخيخ السيارة أثناء تأديته لصلاة الظهر فى المسجد. وأوضح أن الأصيفر، نقل بصحبة أخيه بالمستشفى، حيث أودع لغرفة العمليات، ولكنه توفى متأثرا بجراحه.

يذكر أن مدينة بنغازى قد شهدت الفترة الماضية عمليات اغتيالات لعدد من ضباط الجيش والشرطة.

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