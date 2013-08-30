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القاعدة تتبرأ من خطط لشن هجمات أدت لإغلاق البعثات الغربية فى اليمن

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القاعدة تتبرأ من خطط لشن هجمات أدت لإغلاق البعثات الغربية فى اليمن القاعدة تتبرأ من خطط لشن هجمات أدت لإغلاق البعثات الغربية فى اليمن

نفى تنظيم القاعدة فى اليمن ما قالته الولايات المتحدة إنه خطط لشن هجمات واسعة النطاق أدت إلى إقفال البعثات الغربية فى اليمن هذا الشهر أغسطس الحالى.

وقال تنظيم القاعدة فى اليمن، فى بيان بعنوان "الرد على خطاب هادى فى كلية الشرطة"، إن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى "ردد ما نشرته المخابرات الأمريكية من مزاعم عن اتصالات هاتفية بين قيادات المجاهدين".وذلك فى إشارة إلى ما قاله هادى من أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية اعترضت محادثة بين قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى وقائد تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية ناصر الوحيشي.

وقال التنظيم إن الرئيس يسير باليمن "نحو التبعية المطلقة لأمريكا"، وإنه "يسخر والجيش لخدمة مصالحها لينافس بذلك الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح".

وكان الرئيس اليمنى قد كشف الخميس الماضى أمام طلبة كلية الشرطة أن اجتماع عدد من "القادة الإرهابيين" فى محافظة مأرب، والذى جرت خلاله اتصالات بينهم وبين الظواهرى والوحيشى كان سببا لمفهوم مغلوط أدى إلى ذلك الإعلان عن الإجراء الاحترازى بإغلاق السفارات الأجنبية فى صنعاء.

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مصر 365

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