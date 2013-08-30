عناصر "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" يحتجزون نحو 30 كردياً فى حلب

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن شريط فيديو أظهر قيام جماعة "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" باحتجاز نحو 30 شخصاً كردياً فى بلدة "قباسين" بالريف الشرقى لمدينة حلب شمال سوريا.

وذكر المرصد، اليوم الجمعة، أن متحدثا باسم الجماعة دعا المحتجزين إلى "التوبة إلى الله من الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى" كون أنه "خرج عن دائرة الإسلام"، على حد قوله.

وفى سياق آخر، قال المرصد أن مناطق فى مدينة "الطبقة" بمحافظة الرقة شمال وسط سورية تعرضت صباح اليوم الجمعة لقصف من قبل القوات النظامية ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.