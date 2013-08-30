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خليفة ينسق مع وزير التعليم العالى لافتتاح فرع جامعة الوادى الجديد

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خليفة ينسق مع وزير التعليم العالى لافتتاح فرع جامعة الوادى الجديد خليفة ينسق مع وزير التعليم العالى لافتتاح فرع جامعة الوادى الجديد

التقى اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، مع الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، حيث استعرض معه استعدادات المحافظة لافتتاح فرع الجامعة الجديد بالمحافظة، وقدم المحافظ بيانا لوزير التعليم العالى بالأسماء المرشحة للتدريس بالكليات الجديدة التى سوف يتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، والكليات القائمة بالفعل، حيث أصر محافظ الإقليم على أن تكون الأولوية فى العمل بالكليات التى سوف يتم افتتاحها لأبناء المحافظة، وهو ما اعتبره وزير التعليم العالى مطلبا عادلا ووعد بتحقيقه.

كما وعد الوزير بإصدار قرار بأن تكون هذه الكليات الجديدة مستقلة (فرع الوادى الجديد) وتتبع جامعه أسيوط، حتى يتم افتتاح جامعة الوادى الجديد العام القادم، وطلب الوزير من المحافظ خلال اللقاء تخصيص قطعة أرض للجامعة بالوادى الجديد، ووعده المحافظ بالموافقة حيث إنه سوف يستفيد منها أبناء المحافظة.

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مصر 365