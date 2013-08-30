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أمل جديد لعلاج مرض البريسيلوز الذى يصيب بكثرة دول البحر المتوسط

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أمل جديد لعلاج مرض البريسيلوز الذى يصيب بكثرة دول البحر المتوسط أمل جديد لعلاج مرض البريسيلوز الذى يصيب بكثرة دول البحر المتوسط

سلط الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة - جامعة بنى سويف، الضوء على نتائج لدراسة حديثة، قام بها فريق من العلماء فى جامعة كاليفورنيا ديفس الأمريكية، حيث تم التعرف على هدف جديد لتطوير علاجات فعالة ضد مرض البريسيلوز brucellosis، الذى عادة ما يصيب الأشخاص فى دول البحر الأبيض المتوسط والبلدان الشرق أوسطية.

وأوضح خير الله أن مرض البريسيلوز يصيب سنوياً حوالى 500,000 شخص حول العالم، وتحدث العدوى عادة نتيجة تناول الحليب غير المعقم أَو التعرض المباشر لإفرازات الحيوانات المصابة، وتتضمن الأعراض : حمى متقطعة، صداع، ضعف عام، إفراز عرق شديد، إحساس بالبرودة، فقدان الوزن، وشعور عام بالوجع فى مختلف اجزاء الجسم.

وأضاف خير الله أن الدراسة الحديثة قد توصلت إلى أن البكتيريا المسببة للبريسيلوز تعتمد على أحد المستقبلات، والتى تسمى باسم peroxisome proliferator activated receptor γ (والذى يرمز له اختصارا PPARγ)، وذلك فى إمداد البكتيريا بالطاقة على شكل جلوكوز، وهو الأمر الذى يمكن البكتيريا من البقاء لفترة طويلة داخل الجسم وإحداث المرحلة المزمنة للمرض المعدى، كما أوضحت الدراسة أن منع مستقبلات PPARγ يفتح باباً جديداً لمعالجة واستئصال عدوى البريسيلوز الصعبة و المزمنة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية " Cell Host & Microbe " وذلك على الموقع الإليكترونى للدورية فى شهر أغسطس الجارى.

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