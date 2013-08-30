ساندرا بولوك فى افتتاح مهرجان البندقية

كتب : الوطن الجمعة 30-08-2013 07:47

افتتح النجم الأمريكى، جورج كلونى، ومواطنته ساندرا بولوك الدورة السبعين من مهرجان البندقية، أقدم مهرجانات العالم السينمائية، مع فيلم التشويق الفضائى «جرافيتى» من إخراج المكسيكى ألفونسو كوارون.

وكان الممثل الأمريكى آخر من داس السجادة الحمراء، راسماً بسمته الساحرة على شفتيه، فيما الجمهور أتى بأعداد كبيرة وراح يصرخ باسمه «جورج نحبك». وقد رافق كلونى الممثلة ساندرا بولوك، التى رفعت شعرها وارتدت فستاناً طويلاً دون أكمام لونه أحمر قانٍ. وقد قام «كلونى» على مدى ربع ساعة بتوزيع التوقيعات ومصافحة الجمهور.

وقد عرض بعد ذلك فيلم «جرافيتى» الذى يعتمد تقنية ثلاثية الأبعاد فى افتتاح المهرجان الرسمى بحضور الممثلين وأعضاء لجنة التحكيم ومدعوين كبار.

وقال «كلونى» أمام الصحفيين: «لقد مارسنا اليوجا كثيراً معاً ونحن نتمتع بالليونة واللياقة البدنية لكن الحق يقال إن ساندرا كان لها الدور الأصعب». وأوضحت «بولوك» أنها استعانت برائد فضاء تحضيراً لدورها وخضعت لتمارين رياضية مكثفة. وسيعرض ما مجموعه 50 فيلماً تقريباً من إنجاز مخرجين متمرسين ومواهب شابة خلال الأيام العشرة للمهرجان الذى يضم أيضاً سوقاً للأفلام منذ العام الماضى. ويشارك فى المسابقة الرسمية 20 فيلماً يضاف إليها فيلم «مفاجأة»، للفوز بالأسد الذهبى الذى تمنحه فى السابع من سبتمبر لجنة تحكيم برئاسة المخرج الإيطالى برنارد برتولوتشى (73 عاماً) محاطاً بالمخرجة والكاتبة البريطانية أندريا أرنولد والممثلة الفرنسية فيرجينى لودويان، ومدير التصوير الفرنسى - السويسرى، ريناتو برتا والممثلة الألمانية مارتينا جيدك.