ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة

المنوفية: قافلة علماء الأزهر والأوقاف المشتركة تتوجه اليوم إلى محافظة المنوفية، للتأكيد على الخطاب الدعوى القائم على منهج الأزهر الوسطى والمعتدل، ونبذ العنف والتطرف، واستعراض مشاكل المجتمع، ووضع الحلول لها.

باريس: الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند يستقبل أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض، فى العاصمة باريس.

الخرطوم: رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت يقوم بزيارة رسمية للخرطوم، اليوم، يلتقى خلالها الرئيس السودانى عمر البشير وكبار المسئولين السودانيين.

سول: المبعوث الأمريكى الخاص بحقوق الإنسان فى كوريا الشمالية روبرت كينج يزور العاصمة بيونج يانج، اليوم، فى إطار مسعى لتمهيد الطريق أمام إجراء حوار مستقبلى عن برنامجها النووى.

براج: نادى بايرن ميونيخ الألمانى يلاقى تشيلسى الإنجليزى فى كأس السوبر الأوروبى، اليوم، بالعاصمة التشيكية براج.

عمان: انطلاق بطولة غرب آسيا للمبارزة للناشئين والأشبال فى العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة أكثر من 120 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخبات الكويت والإمارات والبحرين وقطر والعراق وفلسطين ولبنان وإيران، إضافة إلى الأردن "مستضيف البطولة".

أسطانا: دولة كازاخستان تحتفل اليوم بعيد دستور الجمهورية.