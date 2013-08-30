«الناتو» يتعهد بمساعدة تركيا فى الدفاع عن حدودها المشتركة مع سوريا

«راسموسن»: المعلومات المتوفرة تشير إلى استخدام النظام لـ«الكيماوى».. ووزير الدفاع التركى يلتقى سفير قطر

كتب : محمد حسن عامر ووكالات منذ 7 دقائق

قالت صحيفة «حرييت» التركية: إن «حلف شمال الأطلسى (ناتو)، تعهد بمساعدة تركيا فى الدفاع عن حدودها مع سوريا عقب الهجمات الكيماوية التى استهدفت مدينة (الغوطة الشرقية) بالقرب من دمشق». وقال الأمين العام أندريه فوج راسموسن، إن «استخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيماوية لا يمكن أن يمر من دون رد». وأضاف «راسموسن»، فى ختام اجتماع لسفراء دول الحلف مخصص لسوريا، أن استخدام أسلحة كيماوية أمر «غير مقبول»، مشيراً إلى أن «الحلف العسكرى الذى يضم 28 عضواً سيواصل مشاوراته حول هذه المسألة».

وتابع: «المعلومات المتوافرة الآتية من عدد كبير من المصادر تشير إلى أن النظام السورى هو المسئول عن استخدام أسلحة كيماوية فى هذه الهجمات». وذكر مصدر دبلوماسى أن الاجتماع العادى للسفراء ناقش المسألة السورية بالخطوط العريضة، مشيراً إلى أن التدخل المباشر للحلف «لم يكن على الأجندة»، مضيفاً أن «أى استخدام لمثل هذه الأسلحة غير مقبول ولا يمكن ألا تتم محاسبة المسئول عنه»، وأن الحلف سيواصل مساعدة الدولة العضو «تركيا»، فى حماية حدودها المشتركة مع سوريا.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن وزير الدفاع التركى عصمت يلماز، التقى سالم مبارك آل شافى، سفير قطر لدى تركيا، إلا أنها لم تذكر تفاصيل حول اللقاء، باستثناء التأكيد على مناقشة التعاون والتنسيق العسكرى بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وإشارة وزير الدفاع التركى بالمستوى الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية، مؤكداً اهتمام تركيا بعلاقاتها مع دولة قطر.

وأجرى رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإندونيسى سوسيلو بامبانج يودويونو، تناولا خلاله مناقشة آخر التطورات فى سوريا. وقال مكتب «أردوغان»، فى بيان له أمس، إن «أردوغان أكد خلال الاتصال أنه لا يمكن الوقوف مكتوفى الأيدى ورؤية استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب القوات النظامية السورية ضد المدنيين»، مطالباً المجتمع الدولى بضرورة اتخاذ خطوات رداً على ذلك.