الجيش والشرطة يغلقان ميدان التحرير بشكل كامل أمام حركة السيارات

قامت قوات الجيش والشرطة، صباح اليوم الجمعة، بإغلاق كافة المداخل والمحاور المؤدية إلى ميدان التحرير أمام حركة المرور؛ وذلك استعدادا للمسيرات التي دعا إليها تنظيم الإخوان اليوم تحت شعار (جمعة الحسم).

حيث قامت قوات الجيش بنشر 6 مدرعات عسكرية أمام المتحف المصري، بالإضافة إلى 4 مدرعات شرطة، ونصب الحواجز المعدنية المعززة بالأسلاك الشائكة أمام المتحف.

بالأضافة إلي تمركز مدرعتين عسكريتين ببداية شارع طلعت حرب، وأخريين ببداية شارع باب اللوق، وأخريين ببداية شارع محمد محمود، و3 مدرعات عسكرية بالقرب من مسجد عمر مكرم، وكذلك ببداية كوبري قصر النيل باتجاه ميدان التحرير.

كما تمركزت ثلاثة تشكيلات من قوات الأمن المركزي بميدان سيمون بوليفار بالقرب من ميدان التحرير والسفارة الأمريكية لتأمين الميدان، ومنع أي محاولات للدخول إليه من ناحية شارع كورنيش النيل.

وفى السياق ذاته، قامت وزارة الصحة والسكان بالدفع بست سيارات إسعاف بميدان عبد المنعم رياض في إطار استعدادها لمسيرات اليوم.

أ ش أ