فريق One Direction في الصالات العربية

تشهد الصالات العربية هذا الأسبوع إطلاق أربعة أفلام جديدة هي 2Guns و Turbo و One Direction: This Is Us و Paranoia. في ما يلي لمحة سريعة عن هذه الأفلام.

2Guns

فيلم من نوع الأكشن من بطولة Denzel Washington و Mark Whalberg ومن إخراج Baltasar Kormákur. تدور قصته حول Bobby شرطي متخفي سيخطط لسرقة مصرف مع شريكه Michael الذي يعمل أيضاً عميلاً لصالح البحرية الأميركية ولكن لا يعلم أحد من الإثنين حقيقة الآخر. عملية سرقة ملايين الدولارات تهدف الى تدمير مهرّب المخدرات المكسيكي Papi Greco الذي يضع اسبوعياً مبلغاً كبيراً من المال في المصرف المسروق. ولكن فجأة ستتدهور الأمور ويصبح Michael و Bobby ملاحقين ممن دعمهما لتنفيذ السرقة إضافة لرجال مهرّب المخدرات Papi و رجل دون رحمة يدعى "إيرل" يعمل لصالح المخابرات الأميركية.

2Guns يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ولبنان.

Turbo

خلال مسيرتها الإنتاجية قدّمت شركة Dreamworks Animation العديد من الأفلام التي نالت نجاحاً كبيراً أذكر منها سلسلة أفلام Shrek و Madagascar و Kung Fu Panda. هذا الأسبوع تقدم لنا الشركة أحدث أفلامها الكرتونية Turbo المنفذ بطريقة محترفة جداً ويعرض بالأبعاد الثلاثية. شارك في إعطاء أصوات الشخصيات في هذا الفيلم مجموعة من ممثلي هوليوود أذكر منهم Ryan Reynolds و Paul Giamatti و Michael Peña و Samuel L. Jackson. Theo الملقّب بـ Turbo هو حلزون يعيش حياة عادية كباقي أبناء جنسه ولكنه يحلم وبالرغم من بطئه أن يشارك في سباق السيارات الشهير الـ Indy 500. في يوم من الأيام، يقرر الإبتعاد عن عائلته وأصدقائه ليقع بعدها في محرّك إحدى السيارات السريعة فيصبح الحلزون الأسرع في العالم ... فهل ذلك سيجعله قادراً على الإشتراك في سباق الـ Indy 500 والفوز به؟

Turbo يعرض حالياً بالأبعاد الثلاثية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ولبنان.

One Direction: This Is Us

فيلم وثائقي موسيقي سينال إعجاب محبي الفريق الموسيقي One Direction الذين هم بانتظاره هذا الأسبوع في الصالات العربية. الفيلم الذي تبلغ مدة عرضه 92 دقيقة سيدخلنا عالم هذا الفريق الناجح حيث سنعيش تجربة أعضائه Niall و Zayn و Liam و Harry و Louis الذين وصلوا الى النجومية بطريقة صاروخية. الفيلم يلقي الضوء على هذا الفريق منذ بداياته مروراً باشتراكه في برنامج X-Factor النسخة الإنكليزية ووصولاً لأضخم حفل قدمه على مسرح O2 Arena في لندن.

One Direction: This Is Us يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Paranoia

لا شك أن مشاركة الممثلين المخضرمين Harrison Ford و Gary Oldman في فيلم Paranoia هو أمر إيجابي خاصة أن المواجهة بينهما عام 1997 في فيلم Air Force One إستمتع بها جميع محبي الفن السابع. ولكن هل لقاءهما بعد 16 عاماً سيكون أيضاً ممتعاً للمشاهدة؟ للأسف الجواب عن هذا السؤال هو كلا. وربما يعود السبب الى ثلاث نقاط أساسية : الأولى تتجلى في السيناريو الذي كتبه Jason Hall و Barry L. Levy المقتبس بدوره عن رواية للكاتب Joseph Finder، والثانية هي إختيار الشركة المنتجة المخرج Robert Luketic الذي لا خبرة لديه في هذا النوع من الأفلام والذي برع سابقاً في تقديم الأفلام الكوميدية الرومنسية أمثال Legally Blonde و The Ugly Truth و الثالثة هي التفاعل غير المقنع للممثلين Liam Hemsworth و Emma Jennings. Nicolas Wyatt و Jock Goddard هما رجلان يملك كل منهما شركة تكنولوجيا كسبا منها الملايين وهما خصمان يتنافسان على تحطيم بعضهما البعض. Adam Cassidy هو شاب طموح وناجح سيقع في فخهما بعد أن قبل أن يكون جاسوساً لصالح أحدهما وليجد نفسه بعدها في مأزق من الصعب أن يخرج منه حياً.

Paranoia يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق وقطر وسلطنة عمان.