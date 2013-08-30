عضو بالكونجرس: مسئولون تأكدوا أن قوات الأسد استخدمت أسلحة كيماوية

قال عضو بمجلس النواب الأمريكى لـ"رويترز" إن مسئولين بإدارة الرئيس باراك أوباما أبلغوا أعضاء بمجلس الشيوخ فى مؤتمر بالهاتف يوم الخميس إنهم ليس لديهم "أى شك" فى أن أسلحة كيماوية استخدمت فى سوريا، وإن حكومة الرئيس السورى بشار الأسد هى التى استخدمتها.

وأضاف اليوت انجيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب والذى شارك فى المؤتمر الهاتفى، أن مسئولين بارزين بإدارة أوباما أشاروا إلى أدلة من بينها اتصالات جرى اعتراضها من مسئولين سوريين على مستوى عال، وقالوا إنهم شاهدوا تحركات للأفراد حول دمشق، بما يشير إلى الاستعداد لعمل ما كبير مثل هجوم كيماوى.