"الشباب" تطلق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتنمية الوعى الانتخابى

تنفذ وزارة الشباب المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتنمية الوعى الانتخابى تحت شعار "صوتك مستقبلك"، خلال الفترة من أول سبتمبر المقبل وحتى الثانى من نوفمبر المقبل حرصا منها على تكثيف برامج التنمية السياسية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وتتضمن المرحلة الثانية من الحملة تنفيذ 400 لقاء تثقيفى بجميع المحافظات داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية التى تتميز بنسبة إقبال مرتفعة من قبل المواطنين، وجامعات "القاهرة، حلوان، عين شمس، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الإسكندرية، المنيا، كفر الشيخ، الزقازيق، طنطا، قناة السويس، بور سعيد، الأزهر".

وتتناول اللقاءات شرحا وافيا لعدد من المحاور المتعلقة بالانتخابات تتمثل فى التعريف بالنظام الانتخابى وفقا لقانون الانتخابات الجديد، وأنواع النظم الانتخابية، وأسس اختيار المرشحين وتقييم برامجهم، وكيفية الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك ويحاضر باللقاءات أساتذة متخصصون فى مجالات العلوم السياسية، والقانون الدستور، وعلم الاجتماعى السياسى.

وتهدف اللقاءات تنمية الوعى الانتخابى لشباب وفتيات مصر، والتأكيد على أهمية المشاركة فى الانتخابات المقبلة، وتفعيل مشاركة الشباب فى صنع القرار.