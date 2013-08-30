أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة» -
البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تخريج دورة العمل بمنهجيات التميز في شرطة عجمان

Google+ Print
تخريج دورة العمل بمنهجيات التميز في شرطة عجمان تخريج دورة العمل بمنهجيات التميز في شرطة عجمان

شهد العميد علي عبدالله علوان النعيمي قائد عام شرطة عجمان وبحضور العقيد عمر محمد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد عبيد حميد المطروشي مدير معهد تدريب الشرطة تخريج دورة (العمل بمنهجيات التميز) التي نظمها معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات في القيادة العامة لشرطة عجمان وذلك بمشاركة 34 منتسبا من الضابط من مختلف القيادات التابعة لوزارة الداخلية واستمرت لمدة أسبوع والتي قدمها الدكتور عادل عبد الحميد وتركزت محاورها حول الأداء الحكومي للتميز والإستراتيجية والتعريف بمعايير جائزة التميز الإستراتيجية في الأداء الحكومي وفي ختام الحفل قدم قائد عام شرطة عجمان العميد علي عبد الله علوان النعيمي الشهادات لخريجي الدورة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية