تخريج دورة العمل بمنهجيات التميز في شرطة عجمان

شهد العميد علي عبدالله علوان النعيمي قائد عام شرطة عجمان وبحضور العقيد عمر محمد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد عبيد حميد المطروشي مدير معهد تدريب الشرطة تخريج دورة (العمل بمنهجيات التميز) التي نظمها معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات في القيادة العامة لشرطة عجمان وذلك بمشاركة 34 منتسبا من الضابط من مختلف القيادات التابعة لوزارة الداخلية واستمرت لمدة أسبوع والتي قدمها الدكتور عادل عبد الحميد وتركزت محاورها حول الأداء الحكومي للتميز والإستراتيجية والتعريف بمعايير جائزة التميز الإستراتيجية في الأداء الحكومي وفي ختام الحفل قدم قائد عام شرطة عجمان العميد علي عبد الله علوان النعيمي الشهادات لخريجي الدورة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.