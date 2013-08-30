الداخلية تناقش البرنامج العلمي للمؤتمر المصاحب لـ«ايسنار 2014»

استكملت وزارة الداخلية ممثلة في لجنة إدارة المؤتمر الدولي للتحديات الأمنية المصاحب للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "إيسنار 2014" مناقشتها للبرنامج العلمي، والجدول الزمني، وأوراق العمل المقترحة من الخبراء والمختصين في مجال الأمن الوطني والسلامة ودرء المخاطر، والتي يتم طرحها في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة "ريد للمعارض" في أبوظبي، خلال الفترة بين 1 و3 أبريل من العام المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة العميد سعيد سالم الحنكي مدير عام المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة، في مكتبه بحضور جميع أعضاء اللجنة.

وتم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها مخاطبة عدد من الجهات المعنية المتخصصة في مجالات مكافحة الجريمة، واستعراض المادة العلمية للمؤتمر بحيث تتضمن متطلبات الوقاية والسلامة من الخبراء والمختصين داخل وخارج الدولة للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه من أوراق عمل خلال المؤتمر الدولي للتحديات الأمنية، إضافة إلى اختيار أفضل الخبراء من المتحدثين للمشاركة فيه، من أجل تحقيق الأهداف العامة للمؤتمر، والتي تتلخص في جودة ما يمكن أن يقدم للجمهور، وتحقيق الاستفادة منه على المستوى الحكومي والخاص.