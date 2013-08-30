30 طفلاً يعودون مرضى مستشفى راشد ويزورون استراحة الشواب

نظم مركز التنمية الاجتماعية في دبي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية زيارة ميدانية إلى الأطفال المرضى في مستشفى راشد قدم خلاله الأطفال المشاركون في البرنامج الصيفي قيظنا مثمر والبالغ عددهم 30 طفلا تتراوح أعمارهم من ست إلى 10 سنوات هدايا للأطفال المرضى متمنين لهم الشفاء العاجل. وتهدف الزيارة إلى زرع روح المبادرة والعمل الانساني في نفوس الأطفال وتقديم الدعم المعنوي للمرضى.

كما زار أطفال البرنامج الصيفي قيظنا مثمر استراحة الشواب أمضوا خلالها وقتا مع المسنين وقدموا فقرات متنوعة بمشاركة المسنين وقام بعدها الأطفال بجولة في أقسام المركز مستمعين لشرح حول خدمات المركز وما يقدمه لفئة المسنين.

يذكر أن مركز التنمية الاجتماعية في دبي قدم سلسلة من البرامج ضمن قيظنا مثمر كورش الرسم والطبخ الشعبي وإعادة التدوير وغيرها من البرامج التي تنمي وتصقل مهارات المشاركين وتعزز في نفوسهم العمل الجماعي والتطوعي وإبراز مواهبهم المختلفة.