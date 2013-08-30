مواصلات الإمارات تجدد 3 شهادات في نظام الإدارة المتكامل

أعلنت مواصلات الإمارات عن اكتمال تجديد 3 شهادات لها في نظام الإدارة المتكامل، بعد اختتام عمليات التدقيق الخارجي التي نفذتها شركة فينسوت الشرق الأوسط الدولية على مدى أسبوعين في جميع مواقع ومباني المؤسسة المنتشرة في الدولة.

وتوجه محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات خلال حضوره الجلسة الافتتاحية لبدء عمليات التدقيق الخارجي بالشكر إلى الشركة المانحة وإدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية في المؤسسة وفريق العمل فيها على جهودهم المبذولة في تحقيق الأهداف المنشودة عبر تجديد هذه الشهادات.

وأكد الجرمن خلال الجلسة أهمية استمرار إجراءات المتابعة والتقييم لتجديد شهادات نظام الإدارة المتكامل، ومن ضمنها الشهادات الثلاثة في "أنظمة إدارة الجودة" و"أنظمة إدارة البيئة"، و"أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية"، مشيداً بالتزام جميع الإدارات والفروع والمراكز والورش الفنية في المؤسسة بالمواعيد المحددة وفق خطة التدقيق والتزامهم بتطبيق معايير الآيزو 9001 والآيزو 14001 والأوساس 18001.

التزام بالجودة

وقال مدير عام مواصلات الإمارات إن المؤسسة تطبق الإجراءات والبرامج الكفيلة بتحقيق وضمان التزامها بأنظمة الجودة والتميز وفق المعايير العالمية وذلك في مختلف قطاعاتها الخدمية والاستثمارية، لافتاً إلى أن هذا التوجه المدروس نحو الحداثة والتطوير المستمر يتم جنباً إلى جنب مع فريق عمل يتكون من الإدارة والموظفين والشركاء والموردين والمتعاملين، والذين نحرص على تسخير جميع مواردنا وإمكاناتنا وطاقاتنا لتلبية متطلباتهم وتعزيز ثقتهم بمنظومة خدمات المؤسسة وتحقيق ما يفوق رضاهم.

وكانت شركة فينسوت قد قامت بتسليم شهادات التجديد للأنظمة الثلاثة لمدة 3 سنوات مقبلة، معربة عن تقديرها للإجراءات التي تطبقها مواصلات الإمارات والتزامها بمعايير نظام الإدارة المتكامل.

من جهته، صرح خالد شكر عبد القادر مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية بمواصلات الإمارات أن 22 إدارة وفرعاً ومركز أعمال ومحطة شاركت في استقبال مدققي الشركة المانحة.

وأوضح شكر أن المؤسسة أيضاً حصلت مؤخراً على شهادتين إضافيتين في الجودة وذلك في نظام إدارة شكاوى المتعاملين ISO20001 ونظام إدارة رضا المتعاملين ISO10001، ليصبح إجمالي الشهادات التي حصلت عليها المؤسسة في الآيزو والأوساس 5 شهادات ضمن نظام الإدارة المتكامل، منوهاً بأنه يجري العمل حالياً للحصول على شهادات أخرى في الجودة ومن ضمنها شهادة الآيزو في إدارة نظام التدريب ISO51001، وشهادة إدارة المخاطر ISO