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هيئة الصحة تدشن عيادتين للتثقيف الصحي في ند الحمر والبرشاء

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هيئة الصحة تدشن عيادتين للتثقيف الصحي في ند الحمر والبرشاء هيئة الصحة تدشن عيادتين للتثقيف الصحي في ند الحمر والبرشاء

تدشن هيئة الصحة بدبي يوم الأحد المقبل الأول من سبتمبر عيادتين للتثقيف الصحي في كل من مركز ند الحمر الصحي والبرشاء الصحي بهدف مساعدة المرضى وذويهم للتعرف على حالتهم الصحية من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات الصحية حول مختلف الأمراض. واكد الدكتور احمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية أهمية هذه العيادات في رفع الوعي والتثقيف الصحي لدى المرضى وبما يساهم في الوقاية من الأمراض والمضاعفات المحتملة لها.

وقال الدكتور ابن كلبان ان الهيئة حرصت على تزويد هذه العيادات بالكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال وكافة المستلزمات المتعلقة بالمواد المطبوعة والمرئية وغيرها من وسائل التثقيف الصحي. واوضح المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الاولية ان عيادات التثقيف الصحي تستهدف مرضى الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول والاشخاص الذين لديهم عوامل الخطر للأمراض المزمنة.

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