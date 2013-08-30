«تاكسي دبي»: 95.38% الكفاءة التشغيلية للأسطول خلال النصف الأول

نفذت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات أكثر من 20,2 مليون رحلة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بُمعدل ما يقارب 3,3 ملايين رحلة بشكل شهري، حيث نقلت من خلالها حوالي 35,1 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2013 وذلك بمعدل 5,8 ملايين راكب شهرياً، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات والأحداث على مستوى إمارة دبي.

وذكر محمد يوسف صالح مدير إدارة عمليات وتشغيل الأسطول بمؤسسة تاكسي دبي في سرد للإحصائيات الخاصة بإدارة عمليات وتشغيل الأسطول عن وصول الكفاءة التشغيلية إلى 95.38% في النصف الأول من عام 2013 بالإضافة إلى أن إجمالي الرحلات المنفذة خلال النصف الأول من عام 2013 هي أكثر من 20 مليون رحلة منفذة، مؤكداً جاهزية الأقسام لتلبية المتطلبات والاحتياجات اليومية من تصليح وصيانة ونظافة مركبات الأجرة التابعة لها والبالغ عددها 3,504 مركبة موزعة على مختلف الخدمات كالتالي: تاكسي المطار وتاكسي حتا وتاكسي السيدات والتاكسي العام وخدمة تاكسي الايدي الامينة وتاكسي ذوي الاعاقة.

تحسين العمل

وأضاف إنه في إطار سعي المؤسسة في تحسين طريقة العمل ورفع الكفاءة الفنية والتقنية للورشة يتم توفير كافة المستلزمات والخدمات اللازمة مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق متطلبات الأمن والسلامة والبيئة.

وذكر مدير إدارة عمليات وتشغيل الأسطول أنه تم إنجاز 58,876 ألف صيانة وقائية في النصف الاول من عام 2013 في ورشة المؤسسة الداخلية مقارنة مع 53,900 في العام 2012 بزيادة قدرها 9% و 23,370 ألف صيانة علاجية (تصحيحية) في العام 2013 بزيادة تصل إلى 7.9% على العام 2012، وقد تم تنفيذ 98% من إجمالي أعمال الصيانة التي تم انجازها خلال النصف الأول من العام الحالي داخليا، كما تم إصلاح 86% من إجمالي عدد الحوادث التي انجزت. واما من جوانب الخدمات فان الصيانة تقدم ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمة والمظهر العام للمركبة والذي بدوره يرفع مستوى الرضا لدى العميل ومن ضمن الخدمات يتم عمل تنظيف دخلي لما يصل 600 مركبة شهريا بالإضافة إلى عملية الغسيل اليومي للمركبات حيث يتم غسل أكثر من 1500 مركبة يومياً.

مؤكدا أنه في إطار تطوير مهارات العاملين في الإدارة تم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة لعقد دورات تدريبية للفنيين العاملين بورش المؤسسة في إطار رفع كفاءتهم وتطويرهم المستمر على مدار السنة مما يساهم في تطوير العمل والذي ينعكس على تحقيق رؤية المؤسسة "الريادة في خدمات توصيل الركاب".