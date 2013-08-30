وزيرة الإعلام: "الجزيرة مباشر مصر" أصبح وجودها "مجرم" فى مصر

قالت الدكتورة درية شرف الدين، إن قناة الجزيرة مباشر مصر، أصبحت غير مصرح لها بالعمل فى مصر، ولم نجد سندا قانونيا لوجودها، مضيفة، على أجهزة المصنفات أن تتعامل بالقانون إذا وجدت أى وسائل تصوير تابعة للقناة بالشارع المصرى وتمنعها من ذلك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية للتلفزيون المصرى، أنه يمكن وجود القناة على القمر الصناعى "نايل سات" لأنها تمتلك العديد من الترددات البديلة، وهذا غير قانونى.

وأشارت وزيرة الإعلام إلى أن القناة استخدمت اسم مصر بشكل تعسفى، ولابد من التحقيق فى ذلك، مؤكدة أنه سيكون هناك مانع نفسى وأدبى لكل من يتعامل مع القناة، قائلة :" الجزيرة مباشر مصر أصبح وجودها "مجرم" فى مصر ".