التواصل الإفريقى بـ"مصر" تدشن حملة تبرعات لمتضررى السيول بـ"السودان"

عقدت رابطة التواصل الأفريقى بالقاهرة، اجتماع أمس الخميس لدعم الإغاثة لمتضررى الأمطار والسيول فى السودان، وذلك فى بيت السودان بالقاهرة للوقوف على أساسيات مبادرة ( النهر الخالد.. شريان حياة وعطاء شعبين ) والتى تقودها الجمعية الأفريقية بمشاركة بيت السودان وبرعاية السفارة السودانية بالقاهرة.

وأوضحت الرابطة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه قد حضر كل من آمنه فزاع ممثلة عن الجمعية الأفريقية ومدير التدريب والتنمية البشرية للجمعية وخالد الشيخ القنصل العام لسفارة السودان محمود فراج المدير التنفيذى برابطة التواصل الإفريقى.

وأكد محمود فراج المدير التنفيذى للرابطة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه تم الاتفاق على تدشين المبادرة فى بيت السودان يوم السبت الساعة الرابعة عصرا، بجوار دار الهلال المبتديان المقبل، على أن تكون هذه بداية الانطلاق للفعاليات المقبلة لمساعدة الأهالى المتضررين من السيول فى السودان وتدشين حملة تبرعات للمتضررين تحت إشراف سفارة السودان.