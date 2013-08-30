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"الشباب": التجمع الشبابى الأول لإعداد 1000 مدرب أول سبتمبر

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"الشباب": التجمع الشبابى الأول لإعداد 1000 مدرب أول سبتمبر "الشباب": التجمع الشبابى الأول لإعداد 1000 مدرب أول سبتمبر

تنفذ وزارة الشباب التجمع الشبابى الأول لبرنامج إعداد 1000 مدرب فى مجال مكافحة الإدمان فى الفترة من 1-5 سبتمبر المقبل بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

ويشارك فى التجمع الشباب والفتيات فى المرحلة العمرية ما بين 18 حتى 35 عاما ممن اجتازوا المقابلات الشخصية التى عقدتها لهم وزارة الشباب فى مختلف المحافظات، ويتم تثقيف الشباب المشاركين بمخاطر الإدمان والتدخين تمهيدا لقيامهم بعد ذلك بتوعية نظرائهم بمراكز الشباب والأندية الرياضية والمدارس والجمعيات الأهلية والوزارات بمخاطر الإدمان والتدخين، وطرق التخلص منها.

يأتى ذلك بالتعاون مع مؤسسة بلان إنترناشيونال وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بهدف إعداد قادة من الشباب تتحطم على أيديهم ظاهرة التدخين والإدمان للوصول إلى مجتمع آمن مستقر.

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مصر 365