دراسة: البروكلى قد يقى من التهاب المفاصل المؤلم

أظهرت دراسة بريطانية جديدة، أن البروكلى قد يلعب دورا رئيسيا فى الوقاية من التهاب المفاصل المؤلم.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة ايست انجليا، إن مركبا يتوافر فى البروكلى يؤدى إلى إبطاء عملية تدمير الغضروف فى المفاصل التى تعانى من الالتهابات.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، أن مركب السلفورافين الكيميائى الذى يتوافر بتركيز مرتفع فى البروكلى بشكل خاص يقلل من عملية إتلاف المفاصل.

وخلال الاختبارات التى أجريت على الفئران، قل بشكل كبير الضرر الذى يصيب المفاصل عند الفئران التى تغذت على أطعمة غنية بالسلفورافين، مما ساعد فى حمايتها من التهاب المفاصل.

وفى تجربة أخرى، عرض العلماء خلايا غضروفية بشرية إلى هذا المركب الكيميائى فوجدوا أن الجينات المسئولة عن تلف الغضروف قد تعطلت.

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة واعدة للغاية ويجب تجربتها الآن على البشر، حيث سيشكل الأمر اكتشافا مذهلا فى حال نجاحه.