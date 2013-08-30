مصر: تأهب أمني لمظاهرات «الإخوان» .. اليوم واعتقال 41 من كوادرها بحوزة بعضهم أسلحة

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الامني تحسبا لمظاهرات اليوم الجمعة التي دعت اليها جماعة الإخوان المسلمين، أكد الدكتور كمال الهلباوي المحلل السياسي والقيادى السابق بجماعة الإخوان أن الجماعة فقدت قدرتها على الحشد، وأن هناك اتجاها بين بعض قيادات الإخوان إلى المصالحة مع الجيش حفاظا على الجماعة من الفناء.

وقال إن الإخوان لن يستطيعوا الحشد في مظاهرات اليوم، وذلك بناءً على عدة عوامل منها أن قيادات الجماعة إما معتقلة أو هاربة، هذا بالإضافة أن قطاعاً كبيراً من الشعب يعاون الجيش والشرطة في التظاهرات المؤيدة للشرعية، والتي ساعدت على فض الاعتصام الذي أقيم في مسجد الفتح برمسيس مشيراً إلى أن العالم بأجمعه شاهد عناصر الإخوان على كوبري أكتوبر والمحور حاملين الاسلحة والرشاشات والبنادق. وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية إعلان حالة الاستنفار الأمني بوزارة الداخلية استعدادًا لمظاهرات اليوم، مضيفا أنه قد تم رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة حيث تقرر إلغاء جميع الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة، بالإضافة الى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات، كما أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية حيث عقد أكثر من اجتماع مع كبار مساعديه لوضع خطة تأمين السجون، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجي وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي وذلك لمنع واحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار ال24 ساعة، مع اعطاء توجيهات بالتعامل الفوري والمباشر مع أي حالات للاعتداء على تلك المنشآت.

كماأعلنت وزارة الداخلية الخميس، أن أجهزتها الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 41 من الكوادر الإدارية بجماعة الإخوان ومثيري الشغب في عدة محافظات وبحوزة بعضهم أسلحة.

وقالت الوزارة، في بيان بثته "وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية" الرسمية، إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 41 من الكوادر الإدارية والتنظيمية من جماعة الإخوان ومثيري الشغب والصادر بحقهم قرارات ضبط واحضار في 11 محافظة بحوزة بعضهم أسلحة نارية وبيضاء من بينها مستولى عليه من مواقع شرطية".